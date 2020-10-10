Мать Тимати неоднозначно прокомментировала участие сына в шоу «Холостяк»

Москва, 10 октября. Мать известного рэпера Тимати, который недавно расстался с гражданский супругой Анастасией Решетовой, прокомментировала участие сына в скандальной телепередаче «Холостяк». Об этом пишет «СтарХит».

От фанатов распавшейся звездной пары достаточно часто можно было услышать о том, что мать рэпера, Симона Юнусова, предпринимала попытки вмешаться в жизнь молодых. Отношения между женщиной и сожительницей Тимати были накалены до предела, и мать знаменитости якобы делала все, чтобы пара как можно скорее рассталась.

Юнусова, которая достаточно редко дает комментарии прессе, ничего не говорила и по поводу своей роли в разрыве отношений сына. Однако недавно она прокомментировала участие Тимати в шоу «Холостяк», где за сердце исполнителя будут бороться 25 девушек.

Одна из подписчиц поинтересовалась у матери Тимати, как женщина в целом относится к его участию в проекте.

«Не стоит путать шоу с реальной жизнью», — кратко заметила Юнусова в ответ на вопрос.

В социальных сетях женщина достаточно часто рассуждает об устройстве семьи, поднимает вопросы отношений со взрослыми детьми. Как заметила Юнусова, комментаторы, «не испытывавшие близости с родителями», используют в отношении Тимати штамп «маменькин сынок», хотя рэпер самостоятельно живет с 17 лет.

Что же касается вероятности Тимати встретить новую спутницу на телешоу, то многие оценивают ее по-разному. Ранее известный таролог заявила, что у рэпера получится найти свою любовь. Однако во время нового поиска исполнитель будет ориентироваться не только на внешность, но и на интеллект девушки.