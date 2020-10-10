Москва, 10 октября. Выплаты от властей смогут получить некоторые категории россиян в октябре. Деньги, максимум около 9200 рублей, поступят сразу за два месяца, сообщает PRIMPRESS.

Отметим, что выплаты коснутся тех семей, где есть дети от трех до семи лет. В начале осени получилось так, что многим получателям не были перечислены выплаты, кому-то было частично выплачено пособие.

В регионах констатировали, что деньги на выплаты закончились, а из федерального бюджета финансы еще «не дошли».

Ситуацию взял в свои руки глава российского правительства Михаил Мишустин. Премьер подчеркнул, что кабмин дополнительно выделит 10 млрд рублей на выплату пособий на детей.

Мишустин обратил внимание, что помощь для малышей является важным аспектом на повестке дня. Более того, президент России Владимир Путин поручил осуществлять ежемесячные выплаты.

«Сегодня правительство дополнительно направит свыше 1 миллиарда рублей регионам на ежемесячные выплаты семьям, в которых родился третий ребенок или последующие дети, и почти 9 миллиардов рублей на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет», — рассказал глава кабмина.

Таким образом, многим семьям начислят деньги сразу за сентябрь и октябрь. Ориентировочно до 26-го числа нынешнего месяца люди могут получить почти 9200 рублей.