Звездный фотограф обнародовал снимок со свадьбы Пугачевой и Киркорова

Москва, 10 октября. Личный фотограф певицы Аллы Пугачевой Роман Родин на своей странице в Instagram разместил снимок, которому уже больше 26 лет. Он сделан во время легендарной свадьбы Примадонны с королем отечественной эстрады Филиппом Киркоровым.

На редкой фотографии из зала Дворца бракосочетания Алла Борисовна запечатлена в лаконичном черном мини-платье в белоснежным жабо. В руках она держала скромный букет. Киркоров был облачен в элегантный классический костюм – сейчас его в таком редко увидишь.

Роман вспомнил, что на этой свадьбе ему досталась почетная роль свидетеля.

«Сейчас мне прислали фото со свадьбы Пугачевой и Киркорова, где мы с Талгатом были свидетелями. На этом фото мы сидим по кадру справа от брачующихся. Молодые и красивые, как и молодожены. Эх, время-то какое было», — поностальгировал Родин.

Ранее Роман Родин показал, как Максим Галкин «внедрился» в семью Примадонны. Он выложил снимок, на котором Галкин и Киркоров запечатлены во время игры в боулинг в Сочи. Оба артиста выглядят очень дружелюбно.

Таблоиды неоднократно писали, что именно юморист «отбил» Пугачеву у Киркорова. Сами звезды говорят, что роман Галкина и Пугачевой начался после ее расставания с певцом.