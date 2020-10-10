МИД РФ напомнил, что «Новичок» является «западным брендом»

Москва, 10 октября. Власти Германии не прекращают давить на Россию, используя ситуацию с блогером Алексеем Навальным. Глава МИД ФРГ Хайко Маас 7 октября снова выступил с нападками в бундестаге. Внешнеполитическое ведомство РФ не оставило без ответа его высказывания, опубликовав заявление на сайте и указав, что «Новичок» — «западный бренд».

В МИД России обратили внимание на одну особенность. Немецкий министр почему-то решил выяснить у депутатов какие-то подробности касательно случая с блогером. Хотя российская сторона открыта для взаимодействия.

Отвечая на действия Мааса, в МИД напомнили, что в России нет никакого химического оружия. Запасы отравляющих веществ были уничтожены согласно взятым Москвой обязательствам. Более того, данный процесс контролировался на международном уровне.

«Этот трудоемкий процесс был завершен 27 сентября 2017 года, 11 октября того же года генеральный директор Технического секретариата ОЗХО сертифицировал окончательное уничтожение химического оружия в Российской Федерации», — сказано в сообщении.

В Европе неоднократно, хоть и бездоказательно, заявляли о том, что блогер якобы был отравлен в России токсином «Новичок». В МИД отметили: есть даже официальные данные о том, что с этим веществом работали в США при участии Пентагона.

«Впоследствии на основе упомянутого соединения сформировалось целое семейство токсичных химикатов, не подпадающих под действие КЗХО. С ними работали наряду с американцами в не менее чем 20 странах Запада. Так что «Новичок» — чисто западный бренд», — обратили внимание в МИД РФ.

В министерстве подчеркнули, что исследования биоматериалов Навального в Омске не выявили следов отравления данным токсином. Более того, даже специалисты из клиники «Шарите», куда доставили потом блогера, тоже ничего не обнаружили. Зато следы этого вещества нашли только спустя неделю военные ФРГ.

Специально для Хайко Мааса дано разъяснение и касательно возбуждения уголовного дела в связи с ситуацией с блогером. Основания были только для проведения доследственной проверки. Для дальнейших процессуальных действий нужны результаты анализов Навального, которые немецкая сторона никак не хочет предоставить. В МИД констатировали, что Генпрокуратура РФ направила уже четыре запроса касательно правовой помощи по ситуации с Навальным. Как всегда, они остались без ответа.