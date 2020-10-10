Врач-флеболог назвал три способа снять усталость в ногах после работы

Москва, 10 октября. Большинство россиян сталкивались с проблемой тяжести в ногах после долгого рабочего дня. Если не обращать на это внимания, то обычная усталость может перерасти в варикоз и другие заболевания. Врач-флеболог Кярам Азатян в интервью Пятому каналу рассказал, как избежать подобных последствий.

Чтобы избежать негативных последствий, достаточно выполнять три простых действия, для которых не потребуются ни специальное оборудование, ни посторонняя помощь.

Так, необходимо взять две большие подушки или большой валик и подложить его под пятки. В таком положении необходимо лежать 10–15 минут. Это действие улучшит отток венозной крови из нижних конечностей и пойдет на пользу вашим ногам.

Азатян также рекомендует практиковать контрастный душ. Поочередная смена теплых и прохладных потоков воды помогает снять усталость и напряжение в ногах. Эта процедура должна длиться около двух минут.

«Теплые обливания — 37 градусов, не более. Прохладные — комнатной температуры», — уточнил врач.

Уже после душа можно приступить к несложным физическим упражнениям. В положении сидя нужно выполнить круговые движения стоп, упор на носки и пятки обеими ногами, а также перекаты с пятки на носок. Выполнять их нужно ежедневно, каждое движение не менее 15–20 раз.

Медик также посоветовал делать легкий самомасаж. Поглаживающие движения должны затрагивать поверхность ног от самых пальцев.