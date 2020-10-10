Елена Панина: В войне Азербайджана и Армении победила Россия

Прекращение огня в Карабахе и начало переговоров Азербайджана и Армении под эгидой ОБСЕ на основе прежнего Минского формата — крупнейшая политическая победа России и Владимира Путина. То, что удалось собрать в Москве министров иностранных дел воюющих сторон и добиться их понимания грядущей катастрофы в случае продолжение бесперспективной войны — это по сути победа даже не в очередной русско-турецкой войне, а в противостоянии «Россия – НАТО».
Закавказье — ключ к Евразии, там потяни за одно звено — и вытянешь всю цепь. Для США Закавказье — ключ к глобальному доминированию, который находится в руках России и который им нужно непременно отнять. Поражение в Карабахе меняло весь расклад сил — повышалось значение Грузии и Азербайджана в проблеме транзита углеводородов в Европу и уменьшалось значение Армении. Власть США в Закавказье становилась абсолютной.
Изменение положения Ирана влекло за собой изменение расклада сил на Ближнем Востоке и в Африке, что отражалось на ситуации в Средиземном и Черном морях. Положение России стало бы отчаянным, тем более что усиление Турции на Кавказе влекло внутренние турбулентности в тюркоязычных регионах России. Подключив к этому эскалацию в Арктике, Средней Азии и на Дальнем Востоке Запад брал бы Россию в осаду. Отключение от логистических, информационных и банковских коммуникаций довершило бы дело.
Вот каких угроз удалось избежать России, усадив за стол переговоров Азербайджан и Армению по поводу Карабаха, ставшего современным Сараево. И хотя удалось сыграть на интересах самих азербайджанских и армянских элит, но Россия еще более упрочила свое положение страны, без которой не решаются ни один важный вопрос в этом мире.
Переоценить случившееся действительно сложно, и это видно по некоторой растерянности, с которой СМИ комментируют внезапное перемирие. В войне Азербайджана и Армении победила Россия, и нам можно себя с этим поздравить.