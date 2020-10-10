Прекращение огня в Карабахе и начало переговоров Азербайджана и Армении под эгидой ОБСЕ на основе прежнего Минского формата‭ — ‬крупнейшая политическая победа России и Владимира Путина.‭ ‬То,‭ ‬что удалось собрать в Москве министров иностранных дел воюющих сторон и добиться их понимания грядущей катастрофы в случае продолжение бесперспективной войны‭ — ‬это по сути победа даже не в очередной русско-турецкой войне,‭ ‬а в противостоянии‭ «‬Россия‭ – ‬НАТО‭»‬.‭

Закавказье‭ — ‬ключ к Евразии,‭ ‬там потяни за одно звено‭ — ‬и вытянешь всю цепь.‭ ‬Для США Закавказье‭ — ‬ключ к глобальному доминированию,‭ ‬который находится в руках России и который им нужно непременно отнять.‭ ‬Поражение в Карабахе меняло весь расклад сил‭ — ‬повышалось значение Грузии и Азербайджана в проблеме транзита углеводородов в Европу и уменьшалось значение Армении.‭ ‬Власть США в Закавказье становилась абсолютной.‭

Изменение положения Ирана влекло за собой изменение расклада сил на Ближнем Востоке и в Африке,‭ ‬что отражалось на ситуации в Средиземном и Черном морях.‭ ‬Положение России стало бы отчаянным,‭ ‬тем более что усиление Турции на Кавказе влекло внутренние турбулентности в тюркоязычных регионах России.‭ ‬Подключив к этому эскалацию в Арктике,‭ ‬Средней Азии и на Дальнем Востоке Запад брал бы Россию в осаду.‭ ‬Отключение от логистических,‭ ‬информационных и банковских коммуникаций довершило бы дело.‭

Вот каких угроз удалось избежать России,‭ ‬усадив за стол переговоров Азербайджан и Армению по поводу Карабаха,‭ ‬ставшего современным Сараево.‭ ‬И хотя удалось сыграть на интересах самих азербайджанских и армянских элит,‭ ‬но Россия еще более упрочила свое положение страны,‭ ‬без которой не решаются ни один важный вопрос в этом мире.‭ ‬

Переоценить случившееся действительно сложно,‭ ‬и это видно по некоторой растерянности,‭ ‬с которой СМИ комментируют внезапное перемирие.‭ ‬В войне Азербайджана и Армении победила Россия,‭ ‬и нам можно себя с этим поздравить.‭