Аксенова возмутили новые санкции Украины из-за Крыма

Симферополь, 10 октября. Глава Крыма Сергей Аксенов отреагировал на санкции, которые ввела Украина против Никарагуа из-за назначения в крымском регионе почетного консула. Об этом Аксенов написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он назвал украинские власти «в каждой бочке затычкой», а очередные санкции — «криком беспомощности».

«Вопрос о назначении консула — суверенное право суверенного государства, в данном случае Никарагуа. У этой страны справедливая и честная позиция по отношению к Крыму. Назначение почетного консула в Крыму свидетельствует о дальнейшем укреплении двусторонних отношений и новых перспективах сотрудничества», — отметил Аксенов.

Также глава Крыма подчеркнул, что Правительство Украины «с легкой руки своих западных хозяев» давно потеряло самостоятельность и суверенность в международной политической жизни.

«Пора смириться с этой позицией и перестать быть, как говорится, «в каждой бочке затычкой». Санкции, которые так «щедро» раздает Украина, — это крик беспомощности. Страна, лишенная стержневых основ государственности, способна только на бессмысленные санкции, пустые заявления и глупые обвинения», — заявил глава республики.

По словам Аксенова, принимающих подобные решения стран, а также самих крымчан, мнение Украины по поводу назначения консула в Крыму совершенно не интересует.

Ранее сообщалось, что кабмин Украины готовит санкции против Никарагуа за назначение почетного консула этой республики в Крыму. С просьбой рассмотреть вопрос введения ограничительных мер правительство обратилось в Совет национальной безопасности и обороны.