Роспотребнадзор оценил вероятность повторного заражения коронавирусом

Москва, 10 октября. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России нет ни одного документально подтвержденного случая повторного заражения коронавирусной инфекцией. Об этом пишет «Российская газета».

Глава Роспотребнадзора оценила вероятность повторного заражения COVID-19. По ее словам, вырабатываемый после вакцины иммунитет «защищает от заражения так же, как и иммунитет, который получен в результате перенесенного заболевания».

«У нас до сих пор нет достоверно подтвержденных случаев повторного заражения коронавирусом — все описанные случаи, а их шесть, — за рубежом. В России после тщательной проверки такие не подтвердились», — отметила глава Роспотребнадзора.

Как добавила Анна Попова, вакцинация является лучшим и безопасным способом защиты от вируса. Она пояснила, что после заражения у человека может развиться целый ряд заболеваний. Об этом пишет «ФедералПресс».

«Кроме того, мы не знаем еще о возможных отдаленных последствиях, только изучаем это. Поэтому преимущество, конечно же, за поствакциональным иммунитетом», — объяснила Попова.

Известный российский врач и ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева ранее рассказала о том, как лечить коронавирус в домашних условиях.

Как напоминает РИАМО, в России выявлено 1 285 084 ​случая заболевания с начала пандемии COVID-19.