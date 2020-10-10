Зайца в новых сериях «Ну, погоди!» озвучит Дмитрий Хрусталев

Москва, 10 октября. Российский актер и телеведущий Дмитрий Хрусталев подарит свой голос Зайцу в новых сериях мультсериала «Ну, погоди!». Об этом говорится в сообщении пресс-службы студии «Союзмультфильм», передает ТАСС.

Представители мультипликационной студии рассказали, что в осовремененной версии популярного мультфильма Заяц является не менее колоритным персонажем, чем Волк. Он занимается спортом, ведет здоровый образ жизни и любит учиться всему новому.

«Мы рады, что теперь этот симпатичный герой заговорит голосом одного из самых ярких шоуменов российского телевидения — Дмитрия Хрусталева — на наш взгляд, это очень гармоничный тандем», — заявила генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская.

Ранее создатели мультфильма сообщили, что утвержден окончательный визуальный образ Волка, которого в новых сериях озвучит известный комик Гарик Харламов.

Напомним, что «Союзмультфильм» начал работать над новым циклом мультфильмов из вселенной «Ну, погоди!» в этом году. Предполагается, что первый сезон будет состоять из 52 серий. Список персонажей мультфильма будет дополнен новыми героями, среди которых появятся Барсук Тим, Ежик Шу и Косуля Уля. Премьера намечена на зиму 2020 года.