Азиза оправдалась за схожий с Жанной Фриске образ

Москва, 10 октября. Певица Азиза ответила на сравнение с Жанной Фриске, передает «Телепрограмма».

Ранее Азиза появилась на ковровой дорожке Московского Международного кинофестиваля в платье с глубоким вырезом и кристаллами. СМИ сравнили ее с покойной певицей Жанной Фриске, которая однажды была заснята в похожем образе.

Пользователи Сети не оценили сравнение. Многие посчитали, что Азиза не дотягивает до Фриске по внешности. Другие написали, что похожий наряд не делает схожими разных людей.

«Какая глупость! На кой черт ей бы нужно было копировать чей-то стиль. Она самодостаточная личность, яркая певица. А, кстати, сама Жанна, на мой взгляд, копировала образ Кайли Миноуг», — заявила фанатка.

«Что за бред, или вы там все слепые? Никакого сходства! Уже не знаете, что придумать», — согласилась поклонница.

Азиза ответила на сравнение, что никогда не копирует чей-то образ, так как сама добилась многого.

«Вспомнили Жанну, и очень хорошо! Она мне тоже всегда нравилась. Красивая женщина была. Но я никогда никому не подражаю!» — отметила певица.

Азиза рассказала, что в молодости любила показывать свои ноги на светских вечеринках. Сейчас артистка предпочитает показывать грудь, так как она хорошо выглядит.