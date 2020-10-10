Друг Королевой рассказал о переживаниях актрисы после скандала с Тарзаном

Москва, 10 октября. Певица Наташа Королева очень переживает из-за ситуации с изменой супруга Сергея Глушко (Тарзана). Она, как и муж, оказалась в центре внимания СМИ. Друг исполнительницы Вадим Манукян оказывает ей моральную поддержку. Он и прокомментировал ситуацию со звездной семьей, сообщает «Московский комсомолец».

Отметим, что Королеву неоднократно обвиняли в том, что она просто «пиарится» на так называемой измене. Другие обращали внимание на возраст певицы, констатируя, что она постарела. Некоторые обвинили звезду даже в том, что простила Тарзана.

Поведением общественности и СМИ недоволен Манукян. Он отметил, что поднятый ажиотаж вокруг этой темы причинил много боли не только Королевой, но и Глушко.

«И ради этого стоило затевать перетряску грязного белья? Причем в нескольких сериях на разных каналах? Они сами разберутся со своей личной жизнью! Почему их никак не хотят оставить в покое? Каждый день сейчас с Наташей списываемся, обсуждаем все, что происходит», — рассказал приятель звезды.

Манукян подчеркнул, что все силами пытается помочь певице, поддерживает ее.

Недавно Королева опубликовала в Instagram-stories посиделки с подругой. Певица отметила, что может в хорошей компании позволить себе и крепкое спиртное. Она добавила, что при помощи подруги пытается «перетерпеть» сложившуюся ситуацию, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».