В Киргизии задержали экс-президента Атамбаева

Бишкек, 10 октября. Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева задержали сотрудники спецподразделения милиции. Об этом сообщили в штабе Социал-демократической партии, пишет ТАСС.

Спецназ вошел на территорию особняка Атамбаева в Кой-Таше. Об этом сообщает издание 24.kg со ссылкой на официального представителя экс-президента Кундуз Жолдубаеву.

«Атамбаев задержан, в настоящее время решается вопрос о мере пресечения в отношении экс-президента», — говорится в сообщении штаба Социал-демократической партии.

Ранее Атамбаев назвал ситуацию в стране «третьей революцией». Напомним, протесты в Бишкеке начались 5 октября после оглашения результатов парламентских выборов. Как отмечает RT, в столице Киргизии ввели комендантский час.