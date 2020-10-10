Литвинова поразила фанатов фото с 19-летней дочерью

Москва, 10 октября. Известная российская актриса Рената Литвинова опубликовала в своем Instagram снимок с дочерью Ульяной, который моментально привлек внимание подписчиков. Публикация набрала почти сорок тысяч лайков и десятки восторженных комментариев. Об этом пишут «Дни.ру».

Журналистка и актриса Рената Литвинова родила дочь от бизнесмена Леонида Добровольского и сразу же попыталась обеспечить ребенка всем самым лучшим. Девочка закончила элитную французскую школу и на данный момент пошла по стопам матери, она также является моделью и актрисой.

Ульяна начала сниматься в кино в возрасте восьми лет. Тогда она сыграла Нюшу в комедии «Весельчаки», а теперь юной модели 19 лет она участвует в фотосессиях вместе со своей матерью.

Литвинова-старшая опубликовала в Instagram снимок, на котором она с наследницей стоит на фоне красного маяка. Обе женщины облачены в достаточно броские наряды, сочетающиеся с цветом сооружения.

Рената предстала перед подписчиками облокотившейся на ограждение бетонного балкона и облаченной в черно-алое одеяние. Ульяна же надела на фотосессию черные колготки и ярко-красное платье, гармонирующее с одеждой матери. На шее девушки красуется желтая цепь с огромными звеньями, и в целом образ может напоминать о стилистике 80-х.

Комментаторы забросали мать и дочь комплементами, отметив талант и красоту обеих.

«Каждое фото как отдельный спектакль», — написал под снимком один из фанатов.

Стоит сказать, что снимки Литвиновой достаточно часто вызывают фурор в прессе и даже периодически становятся причинами скандалов. Как сообщалось ранее, бывший муж Гагариной нарвался на критику из-за опубликованной фотографии актрисы.