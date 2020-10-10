Лариса Гузеева «побила» Харламова в гримерке «Останкино»

Москва, 10 октября. Лариса Гузеева «побила» Гарика Харламова в гримерке «Останкино». Так Иван Ургант подшутил над юмористом в рамках передачи «Вечерний Ургант».

В своих соцсетях Гарик Харламов давно подкалывает Ларису Гузееву, высмеивая ее беседы с участниками шоу «Давай поженимся» или ее наряды. Иногда юморист делает пародии на Гузееву, где выставляет ее не в лучшем свете.

Недавно юморист стал гостем передачи «Вечерний Ургант». В эфире было показано видео, как Иван Ургант и Гарик Харламов прогуливаются по коридору «Останкино». Телеведущий предложил юмористу заглянуть в одну из комнат.

«Фантастически место сделали. Ремонт. Зайди на секунду. Гарик, просто расслабься!» — говорил Ургант, заталкивая в дверь Харламова.

Дверь закрылась, а за ней раздались звуки ударов и крик: «Мама!».

Ранее похудевший Гарик Харламов показал, как изменился без экс-супруги Кристины Асмус. После расставания со звездой сериала «Интерны» шоумен решил взяться за свой внешний вид. Харламов сильно похудел и ему удалось вернуться в свою прежнюю форму, в которой он был до начала семейной жизни с актрисой. Что послужило быстрому набору веса, не известно: или блестящие кулинарные способности Асмус, либо Харламов расслабился с красавицей женой и перестал следить за фигурой.