Глава Росстата заявил о новом формате российской переписи населения

Москва, 10 октября. Предстоящая Всероссийская перепись населения будет проходить в новом многоканальном формате. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Росстата Павла Малкова.

Такой формат предполагает, что любой россиянин сможет самостоятельно записать себя и свою семью на портале Госуслуг, а также пройти перепись в МФЦ или на стационарных переписных участках. По словам Малкова, это будет значительно быстрее по сравнению с прошлой переписью.

Отмечается, что по домам будут ходить 315 тысяч переписчиков и 45 тысяч полевых контролеров. В своей работе они будут использовать электронные планшеты.

Руководитель Росстата добавил, что основной этап события перенесли с октября 2020-го на апрель 2021 года.

«Потом в течение года мы будем расширять количество разрезов и углублять данные. К концу 2022 года появится полный набор информации», — заявил Малков.

Что касается труднодоступных районов, таких как Тюменская, Томская области, Ненецкий автономный округ и Красноярский край, то первый этап переписи там уже начался.

Ранее замглавы Росстата Павел Смелов рассказал, что россияне ответят на новые вопросы во время переписи населения. Так, в листы добавили пункты о работе и языке.