Составлен топ-5 самых удобных автомобилей для секса

Москва, 10 октября. Специалисты составили рейтинг автомобилей, которые идеально подойдут для интимной близости. Отмечается, что цены на эти авто не сильно ударят по кошельку покупателей. Топ-5 составлен изданием «Инфореактор».

Первое место в топе занимает УАЗ, который в народе называют «буханкой». Это автомобиль с прекрасными техническими характеристиками, устойчивой рамой и специальным отопителем в салоне. Это значит, что влюбленные не замерзнут. Свободного пространства в авто также предостаточно, поэтому некоторые пары переделывают его в настоящий дом на колесах. Такая машина обойдется покупателю примерно в 890 тысяч рублей.

На втором месте рейтинга находится УАЗ Patriot I. Машина является весьма эргономичной, у нее складываются сидения. Если поднять багажную часть, то в УАЗ Patriot без проблем влезет небольшой матрас. Возлюбленным также будет уютно благодаря печке, которая прекрасно протапливает салон. Стоимость нового автомобиля достигает почти 1,2 миллиона рублей.

Toyota Camry VIII находится на третьем месте в топе. Особо интересным является демократичный прайс, ведь другую такую машину с просторным кожаным салоном, пусть и бывшую в употреблении, дешевле, чем за 450 тысяч рублей, найти будет очень трудно.

На четвертой позиции расположился автомобиль Hyundai Creta I. В рейтинге он оказался благодаря превосходно складывающимся в пол сиденьям. Это надежный, вместительный и неприхотливый автомобиль, который позволит влюбленным расслабиться, настроиться на нужный лад и провести вечер с пользой.

ГАЗ «Чайка» закрывает топ-5 автомобилей для секса. Именно у этой машины с 1968 года прекрасные задние диваны и шторки. В машине можно сделать почти гостиничный номер. В некоторых комплектациях есть даже тумба, выполненная из красного дерева с торшером и пепельницей. При этом есть свои минусы. Уединиться от любопытных глаз в ней будет трудно, потому что такой раритетный автомобиль все хотят сфотографировать.