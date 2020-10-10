Решетова раскрыла подробности расставания с Тимати

Москва, 10 октября. Модель Анастасия Решетова недавно прошла через расставание со своим гражданским мужем, рэпером Тимати. На своей странице в Instagram она рассказала о том, кто был инициатором окончательного разрыва отношений.

О расставании Анастасии Решетовой и Тимати стало известно в сентябре этого года, хотя фанаты и раньше предполагали, что в отношениях звездной пары возникли проблемы. Дело в том, что еще летом Решетова вместе с совсем маленьким сыном решила отдыхать отдельно от рэпера.

Спустя месяц после расставания Решетова решила ответить на вопросы подписчиков в социальных сетях. Она провела рубрику «вопрос-ответ», и больше всего фанаты хотели узнать о том, что же стало причиной разрушения семьи.

Один из подписчиков поинтересовался, кто же все-таки взял последнее слово в вопросе расставания. По словам Решетовой, точку поставила именно она, однако не стала углубляться в подробности. Звезда лишь заметила, что все было «сложно», и в это действительно можно поверить. Многочисленные фанаты пары уже построили множество теорий по поводу расставания знаменитостей. Согласно предположениям, причиной разрыва могут быть и непростые отношения модели с матерью рэпера, и возможная неверность музыканта.

Стоит сказать, что возвращаться к исполнителю Решетова точно не собирается. Она заявила об этом после новостей о том, что Тимати примет участие в съемках шоу «Холостяк». По словам модели, теперь их общему ребенку придется расти без отца.

Рэпера успела осудить не только бывшая гражданская супруга, но и многие другие звезды российского шоу-бизнеса. Как заметила певица Рита Дакота, Решетова стала уже второй оставленной женщиной с ребенком. До этого в точно таком же положении оказалась Алена Шишкова.