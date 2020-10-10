Клинцевич объяснил, почему Киев пожаловался на конкуренцию с РФ в сфере ВПК

Преимущества российского ВПК перед украинским можно перечислять бесконечно, а их появление в равной степени связано как с достижениями Москвы, так и с провалами Киева. Об этом в интервью ФАН заявил руководитель российского союза «Ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич.

Ранее агентство «Укринформ» опубликовало запись выступления генерального директора компании «Укрспецэкспорт» Вадима Ноздри, заявившего, что украинский военно-промышленный комплекс утратил конкурентоспособность, начав «выпадать» из второй десятки мировых экспортеров оружия — первую Украина покинула много лет назад. Ноздря связал это с высокой конкуренцией на внешних рынках — особенно сильно влияние Москвы, которая уводит клиентов у Киева, «в том числе используя дипломатические каналы». Кроме того, директор «Укрспецэкспорта» указал на низкое качество продукции национальной «оборонки» — по его словам, это вызвано с беспрецедентными «проблемами в экономической и политической плоскости», перед которыми стоит его страна.

«Украинский оборонный комплекс был тесно связан с Россией, — объяснил Клинцевич. — Он существовал и развивался только потому, что отдельные элементы, которые РФ на тот момент не стала создавать у себя, в рамках совместного сотрудничества производились на территории Украины. Это было очень выгодно обеим странам, но после 2014 года, в силу того, что к власти в Киеве пришли люди, которые были проводниками идей внешних сил и которым было важно приостановить развитие российского ВПК, государство, некогда бывшее стратегическим партнером РФ в этой области, наложило санкции, и кооперация прекратилась».

По словам руководителя российского союза «Ветеранов Афганистана», это решение привело к тому, что более 150 предприятий оборонного комплекса на Украине перестали полноценно работать, постепенно приходя в запустение.

«Потом, конечно, у них наступило некоторое протрезвление (разрушенная экономика остро нуждалась в поддержке), однако возможностей восстановить ВПК (ни интеллектуальных, ни финансовых) у Киева уже не оказалось», — добавил эксперт.

Собеседник ФАН напомнил, что после распада СССР на территории Украины остались «три фронтовых комплекта» с запасами техники и боеприпасов — это позволило новому государству в течение довольно длительного времени планомерно распродавать свое вооружение третьим странам.

«Разумеется, коррупция при этом была колоссальная, — заметил Клинцевич. — Одно время у них даже постоянно горели склады с вооружением — делалось это для того, чтобы скрыть хищения. А после событий 2014 года (когда Крым на референдуме принял решение вернуться в состав Российской Федерации. — Прим. ФАН) вскрылись обстоятельства того, что Киев, распродав еще советские, нормальные образцы техники, оставил у себя всю помойку. Они даже не смогли забрать с территории полуострова ни технику, ни корабли, ни самолеты — ничего из этого нельзя было привести в движение!»

По словам руководителя российского союза «Ветеранов Афганистана», Россия с тех пор вынуждена, неся затраты, охранять «все это ржавое барахло на складах», чтобы его не разворовали.