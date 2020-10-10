Алиев считает, что ситуация вокруг Карабаха вышла на политический уровень

Баку, 10 октября. Процесс начала стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе прокомментировал азербайджанский лидер Ильхам Алиев. По его мнению, конфликт переместился в политическую плоскость, сообщает РБК.

Республиканский лидер отметил, что первой частью противостояния стали боестолкновения. С их завершением начался новый этап — политический. Алиев допустил, что в процессе переговоров стороны дойдут до конца, и Баку получит заслуженное.

Президент дал понять, что мирное завершение многолетней проблемы будет напрямую связано с позицией Армении. Алиев подчеркнул, что Ереван должен смириться с тем, что контроль над Нагорным Карабахом перейдет к Азербайджану.

Напомним, два государства договорились о введении режима прекращения огня с 10 октября. Руководитель армянского МИД Зограб Мнацаканян ранее подчеркнул, что стабилизации обстановки удалось добиться при активном участии России, в частности, президента Владимира Путина.

Конфликт относительно территориальной принадлежности Нагорного Карабаха обострился в конце 80-х годов. С момента обретения независимости две республики развязали войну, которая закончилась ничем. Конфликт продолжал «тлеть» до 27 сентября, когда вспыхнули бои.