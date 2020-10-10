Мария Шукшина раскрыла гонорары звезд на ток-шоу

Москва, 10 октября. Актриса и телеведущая Мария Шукшина раскрыла гонорары знаменитостей, которые участвуют в популярных ток-шоу. Об этом звезда сказала в интервью телеканалу «Царьград».

По словам артистки, люди, принимающие участие в ток-шоу, чаще всего являются безработными. Они получают миллионы за то, что приходят на подобного рода телепроекты. Мария Шукшина считает передачи на отечественном телевидении пошлыми и безнравственными, но менеджеры оправдывают это рейтингами.

Мария Шукшина считает, что данным ток-шоу необходимо найти альтернативу хотя бы в пропорции 50% на 50%. Сама артистка на подобные телепередачи не ходит.

«Я знаю порядок цен, это миллионы. Если не будут платить деньги, вы думаете, кто-нибудь туда пойдет? Экспертам, массовке, гостям», — указала Мария Шукшина.

По ее словам, данные гонорары успокаивают совесть тех, кто их получает.

Ранее появилась информация о зарплатах ведущих и участников популярного телешоу «Дом-2». На начальном этапе участники получают 17 тысяч рублей. Изначально все герои проходят испытательный срок длиной в два месяца. Гонорары участников начинают зависеть от их популярности и могут достигать отметки в 150 тысяч рублей.