Известного крокодила-путешественника перевезут на коломенскую ферму

Коломна, 10 октября. Известного крокодила-путешественника перевезут на коломенскую крокодилью ферму, передает телеканал «360».

Крокодил обрел популярность, когда появился в ОМВД России по Тарногскому району. Его принес условно-досрочно освобожденный из тюрьмы, когда пришел просить разрешение на переезд в другой город с теплым климатом. Когда полиция поинтересовалась у мужчины, зачем ему теплый климат, тот открыл сумку, где сидел крокодил средних размеров.

Рептилиям запрещено жить в домах, поэтому полиция изъяла крокодила и вызвала специалистов.

В Тарноге нет цирков или специальных организаций, поэтому специалисты попросили откликнуться кого-нибудь из экспертов. На просьбу ответила единственная крокодиловая ферма в Коломне. На ее территории находится множество бассейнов, где проживают рептилии.

Породу крокодила-путешественника определил ведущий сотрудник коломенской фермы.

«Довольно молодой крокодиловый кайман. Обитатель Южной Америки и юга Флориды. Ему, наверное, года два, если хорошо кормили, или три», — рассказал мужчина.

Крокодила поместят на карантин и проверят на всевозможные болезни. Судьбу рептилии определит суд.

Ранее житель Алтая, занимавшийся браконьерством на реке, случайно выловил крокодила в состоянии анабиоза. Местный житель, регулярно рыбачивший с фонарем, пытался выловить крупную рыбу, однако в итоге его добычей стал крокодил. Не растерявшись, мужчина попытался разделать тушу, однако на месте появились инспекторы Минприроды.