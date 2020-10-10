Немецкие аналитики спрогнозировали скачок урожая пшеницы в России

Москва, 10 октября. Аналитики немецкого издания Agrarheute спрогнозировали рост урожая российской пшеницы, что приведет к благоприятным последствиям для России. Об этом пишет «ПолитРоссия».

К таким выводам эксперты из Германии пришли, изучив новый отчет Министерства сельского хозяйства Соединенных Штатов (USDA). Предполагалось, что отчет USDA положит конец высоким ценам на зерно, а стоимость продукции американских фермеров в ближайшее время сильно просядет.

По словам американского аналитика Наоми Блом, высокие цены на зерно иногда имеют «гипнотическое воздействие» на фермеров.

«Они слишком расслабляются и зачастую оказываются не готовы к снижению стоимости своей продукции. Все это может привести к фатальным последствиям», — отмечают аналитики Agrarheute.

Так, по сравнению с прошлым месяцем, оценки по урожаю пшеницы в США были снижены до 49,7 миллиона тонн, а запасы зерна уменьшились до 24 миллионов тонн (с 25,1). Исходя из таких скачков цен, обозреватели предсказали впечатляющий показатель российских фермеров.

По мнению экспертов, глобальный урожай пшеницы на 2020–2021 год вырастет на 3 миллиона, а производство зерна в России увеличится на 5 миллионов тонн — до 83 миллионов. Отмечается, что этот урожай будет вторым по величине за всю российскую историю.

«Рост производства зерна России компенсирует сокращение показателей Украины, Канады, Аргентины и США», — добавили немецкие обозреватели.

Что касается мировых запасов зерна, то в следующем году они увеличатся на 2,1 миллиона тонн, до 321,5 миллиона. Это будет новым рекордом. Большая же часть роста приходится именно на Россию.