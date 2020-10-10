Кабмин РФ принял новую Концепцию приграничного сотрудничества

Москва, 10 октября. Глава российского кабмина Михаил Мишустин утвердил новую Концепцию приграничного сотрудничества. Документ и текст распоряжения опубликованы на сайте Правительства России.

В соответствии с новой концепцией органы федеральной власти должны разработать перечень мероприятий для выполнения поставленных в документе задач.

Основная суть заключается в том, чтобы Россия наращивала взаимодействие с государствами-соседями и создавала условия для развития приграничных территорий. Что касается второго пункта, то власти намерены добиться снижения оттока населения из таких районов.

«Развитие и укрепление хозяйственных, транспортных, культурных и гуманитарных связей между субъектами приграничного сотрудничества Российской Федерации и субъектами приграничного сотрудничества сопредельных государств», — сформирована одна из целей в документе.

Помимо экономических и гуманитарных задач, Концепция приграничного сотрудничества предусматривает взаимодействие с профильными госорганами соседних стран для предотвращения ЧС и ликвидации последствий.