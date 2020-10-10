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В КНР предупредили, что попытка ФРГ забрать Калининград обернется кошмаром

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В КНР предупредили, что попытка ФРГ забрать Калининград обернется кошмаром

Москва, 10 октября. Китайские аналитики считают, что попытки Германии взять под свой контроль Калининградскую область обернутся большими проблемами для Берлина. Об этом пишет издание Sohu, перевод материала публикует «ПолитРоссия».

Для ФРГ Калининград — территория, которая вызывает смешанные эмоции. Дело в том, что Берлин признает итоги Потсдамской конференции и переход северной части бывшей немецкой провинции под юрисдикцию Москвы. Но при этом некоторые СМИ иногда выдвигают достаточно радикальные идеи и предлагают пересмотреть решение 1945 года, отмечают китайские авторы.

«После распада Советского Союза, после обретения независимости Прибалтики Калининград отказался отделен от российской территории и стал анклавом <…> Город находится менее чем в 600 км от столицы Германии Берлина и в 1300 км от Москвы», — заметили они.

В КНР предупредили, что попытка ФРГ забрать Калининград обернется кошмаром

Авторы Sohu уверены, что попытки со стороны Запада взять под свой контроль Калининград обернутся кошмаром. Даже если немцев поддержит НАТО, то российская армия окажет яростное сопротивление и превратит Калининградскую область в мощный укрепленный район.

«Германия явно уступает России, она не способна на равных конкурировать с оппонентами. Как только «немецкая колесница» тронется с места, ей будет дан отпор», — резюмировали аналитики.

Китайские эксперты ранее назвали самое грозное оружие российского спецназа. Аналитики издания Sohu пришли к выводу, что уникальный российский миномет 2Б25 «Галл» поможет укрепить позиции РФ на международном рынке вооружений, а также стать залогом военного преимущества страны.

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