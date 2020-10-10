Муцениеце и Меньшова разрыдались во время разговора о разводах

Москва, 10 октября. Гостьей нового выпуска YouTube-шоу Агаты Муцениеце «Честный развод» стала актриса и телеведущая Юлия Меньшова. На своей странице в Instagram Агата опубликовала фрагменты их беседы, которая, судя по всему, была очень эмоциональной.

Во время записи шоу две звезды не смогли сдерживать слез и буквально разрыдались перед камерами.

«Дорогие мои, выходные должны начинаться с прекрасного! Прекрасная Юлия Меньшова стала гостем нашей программы! Это не передать словами! Дыхание жизни, вдохновение, ощущение настоящей женщины! Спасибо Юле за эту беседу!» — анонсировала выпуск бывшая жена Павла Прилучного.

На обнародованных можно увидеть, что Меньшова высказалась о разводе Муцениеце и Прилучного.

«Вы сейчас держитесь за ту перспективу, что может быть сойдетесь с Пашей снова», — поделилась мнением Юлия.

Затем гостья студии вспомнила свое расставание с мужем Игорем Гординым, с которым она впоследствии помирилась, и теперь они снова счастливы в браке.