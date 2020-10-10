Самбурская впервые показала фанатам своего нового возлюбленного

Москва, 10 октября. Российская актриса Настасья Самбурская, как и многие другие знаменитости, неохотно делится подробностями личной жизни. Звезда старается держать все в тайне и не прощает обсуждения своей жизни даже близким людям. Частично на это повлиял еще и неудачный брак актрисы. Однако недавно она опубликовала в Instagram своего нового возлюбленного.

Стоит напомнить, что звезда была замужем за актером Кириллом Дыбцевичем, с которым она рассталась спустя пару месяцев совместной жизни. Самбурская удалила из своих соцсетей любые упоминания о мужчине и призналась, что развелась с ним по нехорошей причине. Деталями этой истории она делиться не стала.

С тех пор в ее личном блоге можно увидеть лишь фотографии с близкими друзьями. Поклонники актрисы недовольны ее манерой все скрывать. К 2020 году фанаты привыкли к тому, что их кумиры рассказывают им обо всем в соцсетях. Поэтому бесконечные вопросы на тему личной жизни Самбурской приходят постоянно.

«Вам не одиноко?» — спросил Настасью один из подписчиков.

Актриса не оставила без внимания этот вопрос и решила приоткрыть завесу тайны, опубликовав фотографию с неизвестным мужчиной, который, по словам самой Самбурской, является ее возлюбленным.

«Если я не инстаграмлю своего мужчину, это не значит, что мне с ним одиноко. Просто я им очень дорожу!» — написала она.

При этом звезда все-таки прикрыла на фото его лицо, но для фантов и этого было достаточно.Тем более, что вдогонку звезда опубликовала «горячий» кадр, на котором она предстала в стиле бурлеск. На фото знаменитость позирует в черных чулках и откровенном боди, демонстрируя изящество фигуры.