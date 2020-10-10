Жириновский пообещал подарить пиджаки из личного гардероба всем желающим

Москва, 10 октября. Депутат Госдумы, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в ближайшее время подарит слушателям эфира программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» свои пиджаки. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«В одной из последних программ «Вечер с Владимиром Соловьевым» речь зашла о моем пиджаке, который сшили по моему собственному дизайну, и я предложил подарить его тому зрителю, который напишет», — отметил Жириновский.

По словам депутата, подарить пиджак попросили 18 человек, свое слово он сдержал.

«Пришлось хорошенько перетряхнуть гардероб, да еще и прикупить несколько пиджаков, чтобы прислать по одному каждому», — написал политик.

Чтобы подтвердить свои слова, Жириновский опубликовал фотографию пиджаков из личного гардероба, которые скоро он отправит адресатам.

Ранее лидер партии ЛДПР нашел способ заставить «нерадивых депутатов» работать. Так, политик предложил разрешить ротацию в составе членов думских фракций в середине срока. Также Жириновский предложил разрешить россиянам голосовать с 16 лет. Об этом он сообщил на встрече Владимира Путина с главами думских фракций. По мнению парламентария, сейчас молодые граждане другие, зачастую они в 16 лет зарабатывают не меньше своих родителей, но при этом не имеют права голосовать.