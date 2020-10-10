Трамп рассказал, как Меркель ответила ему на критику по СП-2

Вашингтон, 10 октября. Канцлер ФРГ Ангела Меркель отказалась обсуждать в Дональдом Трампом свое согласие на строительство газопровода «Северный поток — 2». О реакции немецкого политика рассказал сам американский лидер в эфире The Rush Limbaugh Show.

Трамп без стеснения подчеркнул, что не только стал первым критиковать Берлин за позицию по газопроводу, но и высказал претензии Меркель.

По словам главы Белого дома, собеседница лишь улыбнулась на это, но обсуждать свою позицию не стала. Трамп отметил, что посоветовал ничего не отвечать, ибо не хотел, чтобы канцлер была в неловком положении.

Характеризуя Меркель, президент США заявил, что считает Меркель умным человеком.

Несмотря на активное давление, основная часть политиков в ФРГ выступает за то, чтобы газопровод был достроен. Представитель немецкого парламента ранее подчеркивал, что члены бундестага настроены на реализацию проекта. Об этом они заявляли в ходе заседания.

Стоит отметить, что недавно Польша предприняла попытку помешать строительству газопровода. Антимонопольное ведомство оштрафовало ряд компаний и потребовало отказаться от дальнейшего участия в проекте. Между тем британо-нидерландская нефтяная компания Royal Dutch Shell является одним из финансовых спонсоров строительства. Топливный гигант не согласился с доводами поляков, подчеркнув, что действует в правовом поле, пишет НСН.