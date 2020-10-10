Лера Кудрявцева разрыдалась в прямом эфире

Москва, 10 октября. Известная российская ведущая Лера Кудрявцева поделилась с подписчиками своими переживаниями. Новое видео знаменитость опубликовала в Instagram-аккаунте.

«Люди, вы звери», — написала телеведущая.

Лера Кудрявцева ранее расплакалась в прямом эфире. Она откровенно рассказала, что тяжело справляется с большим количеством проблем, которые на нее навалились. Телеведущая призналась, что у нее нет ни сил, ни нервов.

«Просто устала. Что-то навалилось за эти дни все подряд… Все. Сил нет, нервы не выдерживают», — разрыдалась Кудрявцева в прямом эфире.

Позже звезда опубликовала видео, на котором она кружится по спальне, после чего печально падает на кровать.

Многие обратили внимание, что у Леры были красные от слез глаза. Фанаты начали в комментариях размышлять, что же произошло с их кумиром.

«Она просто очень эмоциональный человечек! Что-то узнала или увидела по этому долбанному ящику», — написала одна из фанаток. «Лера, все у Вас будет отлично», — поддержала вторая.

Кудрявцева на шоу «Осторожно, Собчак!» поделилась подробностями своей личной жизни и откровенно рассказала, как любовница первого мужа приходила в гости и приезжала на свадьбу.