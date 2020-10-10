Хаматова поразила поклонников пикантной фотосессией с банными листами

Москва, 10 октября. Известная российская актриса Чулпан Хаматова поделилась с фанатами весьма откровенным снимком из бани. Соответствующее фото она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

По словам актрисы, она решила уделить время оздоровительным процедурам во время небольшого перерыва в работе. Хаматова посетила свою подругу, заядлую банщицу, чтобы восстановить силы между «прогонами».

«Завтра горы начну сворачивать! Спасибо, моя дорогая Лара Чаклин, за невероятное наслаждение», — сообщила Хаматова в подписи под публикацией.

Также актриса заметила, что стремилась «поделиться с поклонниками чем-то хорошим», и поэтому выложила несколько снимков из бани. На одной из фотографий артистка облачена в белый банный халат в обнимку с подругой, а на второй лежит обнаженной в чане с горячей водой. Деревянная емкость, в которую окунулась актриса, также наполнена еловыми вениками, которыми Хаматова прикрыла свое тело.

Как заметили подписчики, подобные фотосессии очень любит другая яркая представительница российского шоу-бизнеса, Анастасия Волочкова. Она также периодически выкладывает снимки, на которых парится в бане и позирует с использованием банных веников.

«Хо-ро-шо! И хорошо, что не в шпагате», – написал один из фанатов актрисы, намекнув на любимую позу Волочковой.

Стоит сказать, что совсем недавно, 1 октября, Чулпан Хаматовой исполнилось 45 лет. Но, несмотря на достаточно зрелый возраст, женщина поддерживает себя в хорошей форме и выглядит куда моложе своих лет.

Отметим, что актриса известна не только благодаря своему таланту, но и из-за весьма громких скандалов. Как сообщалось ранее, актер Кирилл Сафонов отказывается играть с Хаматовой в спектакле «Современника» «Двое на качелях».