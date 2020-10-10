Фото помолодевшей Ротару восхитило фанатов

Москва, 10 октября. Помолодевшая певица София Ротару восхитила фанатов. Артистка опубликовала новое фото у себя в Instagram.
На фотографии певица предстала в белоснежной рубашке, с широкой улыбкой и распущенными волосами.
«С любовью», — подписала снимок певица и поставила смайл «сердечко».
Внешность 73-летней Ротару восхитила ее поклонников. Они отметили, что певица не стареет.
«Новое фото!!!! Какая же вы красавица!!! Вас надо фоткать и фоткать!! Почему никто не делает ваши фотосессии???» — удивился фанат.
«И фото необыкновенное! Самая красивая, лучезарная, солнечная, самая-самая», — согласилась подписчица.
«Время не властно над такой женщиной. Супер. Вы идеал», — восхитилась поклонница.
«Вы — великая певица!!! Просто нет слов, чтобы что-то написать!! Кроме любви к вашему таланту!!» — написала фанатка.
Ранее в фанатском аккаунте Софии Ротару в Instagram появилось фото молодой певицы. Согласно подписи, снимок Ротару и ВИА «Червона рута» был сделан в 1973 году. Артистка предстала в вышиванке, с распущенными темными волосами. Несмотря на прошедшие годы и связанные с ними внешние изменения, певицу легко узнать на архивном снимке. Старый снимок с юной певицей произвел сильное впечатление на ее поклонников.