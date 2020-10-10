Самбурская порадовала поклонников «горячим» кадром в стиле бурлеск

Москва, 10 октября. Актриса и модель Настасья Самбурская привела поклонников в восторг своим новым фото. В Instagram-stories звезда опубликовала «горячий» кадр, на котором она предстала в стиле бурлеск.

На фото знаменитость позирует в черных чулках и откровенном боди, демонстрируя изящество фигуры. Образ дополняют туфли на высоком каблуке. Кадр изобилует красным и черным цветами, что характерно для бурлеска.

По мнению фанатов, звезда выглядит очень сексуальной. Особо возбужденные поклонники пытались выяснить размер груди модели. Несколько человек сделали ей непристойные намеки.

Напомним, что ранее школьник высказал свое негативное мнение по поводу красоты Самбурской. Разглядывая знаменитость на фото в полупрозрачном одеянии, парень пришел к выводу, что ее грудь «ассиметрична».

Выпад не остался без внимания модели. Девушка порекомендовала школьнику заняться изучением геометрии. Звезда подчеркнула, что постигать науку надо с помощью учебника, а не фотографий «взрослых теток».

Примечательно, что незадолго до этого актриса призналась, что переживает по поводу критики в свой адрес. Однако ее фигура до сих пор остается предметом зависти, считает Самбурская.