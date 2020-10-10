Создавшую собственный бренд косметики Самойлову обвинили в мошенничестве

Москва, 10 октября. Супруга российского рэпера Джигана создала собственную линию косметики, однако многие женщины жалуются на качество предоставляемых услуг. Негативные отзывы клиентки оставляют в социальных сетях Оксаны Самойловой. Об этом сообщает «НьюИнформ».

Отметим, что Самойлова решила заняться бизнесом и продавать косметику. Она создала инновационную косметику вместе с российским центром технологий «Сколково». Однако в первые же дни официальный сайт продаж не выдержал наплыва клиентов, что привело к сбоям в его работе.

Сегодня же клиентки Самойловой жалуются на то, что после оплаты товаров они не могут выйти на связь с менеджерами компании, чтобы уточнить у них детали доставки. Некоторые обвиняют жену Джигана в финансовых махинациях и мошенничестве.

«Второй день не могу оформить, ну что такое», — написала одна из клиенток. «Почему вчера доставка курьером была 500 рублей, а сегодня бесплатно?» — недоумевает покупательница. «Я сделала заказ, оплатила. Мне никто не отвечает. Пишу уже везде. Нет никакой информации о доставке», — жалуется клиентка.

Созданному Самойловой бренду нет еще и пары месяцев, но количество негативных отзывов уже зашкаливает. При этом некоторые пользователи Сети обвиняют женщину в плагиате. По их словам, визуальная концепция ее косметики скопирована у известной модели Кайли Дженнер.

Ранее блогер Лена Миро напомнила, что анонс своей косметической линии в соцсетях Самойлова опубликовала «с кучей орфографических ошибок и дебильных смайликов» и привела цитату, в которой упоминаются отсылки к работе, «получившей Нобелевскую премию» и «проекту Сколково».