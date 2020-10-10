Дочь онкобольной Заворотнюк раздает фанатам личные вещи

Москва, 10 октября. Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Анна объявила о раздаче личных вещей. Ее звездная матерь продолжает бороться со страшным недугом — онкологическим заболеванием. О заманчивом предложении 24-летняя девушка написала в своем Instagram-аккаунте.

Аня Заворотнюк устроила серди подписчиков конкурс, победители которого получат стильную сумочку, фен, косметику.

«Дорогие мои, мы с девочками решили устроить сюрприз для вас и подарить много очень классных подарков! Мой любимый стайлер, очень трендовая сумка, наборы косметики, уходы за волосами и телом, в общем миллион всего», — сообщила дочь онкобольной Заворотнюк.

Аня Заворотнюк — активный пользователь соцсетей. Она часто делится со своими фанатами интересными фотографиями. Недавно она удивила поклонников поразительным сходством с матерью, разместив на своей странице в Instagram новые снимки. На них запечатлена дочь Анастасии неподалеку от здания Государственного исторического музея. Облаченная в черную водолазку, короткую юбку и кожаную куртку девушка, как две капли воды похожа на свою маму.