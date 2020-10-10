Журналист Котенок вышел из комы после обстрела в Нагорном Карабахе

Шуша, 10 октября. Корреспондент Юрий Котенок, который получил серьезные ранения при обстреле города Шуши в Нагорном Карабахе, вышел из комы. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое, пишет РИА Новости.

По данным медиков, пациент отключен от аппарата ИВЛ, он уже может разговаривать.

Напомним, что военкор и двое его коллег попали под обстрел 8 октября. Юрий Котенок был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии, его прооперировали в местной больнице. Состояние пациента не позволяло транспортировать его в Ереван.

Двое других пострадавших уже находятся в Москве.