В Госдуме назвали «определяющей» роль Путина в перемирии Баку и Еревана

Баку и Ереван смогли договориться о перемирии благодаря исключительной миротворческой роли президента России Владимира Путина. Об этом в интервью ФАН заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин.

Ранее в историческом особняке МИД РФ на Спиридоновке состоялись десятичасовые переговоры глав внешнеполитических ведомств России, Азербайджана и Армении по ситуации в Нагорном Карабахе. Сергей Лавров, Джейхун Байрамов и Зограб Мнацаканян согласовали совместное заявление, по которому Баку и Ереван приняли на себя обязательства прекратить огонь в зоне боевых действий с 12.00 10 октября с целью выдачи друг другу тел погибших и обмена военнопленными. Кроме того, Армения и Азербайджан при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ договорились начать субстантивные переговоры, что позволит двум странам как можно быстрее прийти к заключению окончательного мира.

«То, что Россия выступила в миротворческом процессе серьезным посредником, является свидетельством ее безусловного авторитета среди международного сообщества, — заявил Швыткин. — Наша страна является державой, к мнению которой прислушиваются все стороны, задействованные в нагорнокарабахском конфликте, — и Армения, и Азербайджан. А заключенное при нашем участии перемирие между Баку и Ереваном наверняка станет отправной точкой для их движения в сторону окончательного урегулирования вопросов, связанных со спорными территориями».

Депутат выразил сомнение по поводу возможности заключения мирных соглашений между армянами и азербайджанцами без вмешательства РФ, ведь именно она играет роль хранителя мира и спокойствия на всем постсоветском пространстве, за благополучие которого Москва привыкла брать на себя ответственность.

«Баку и Ереван прислушались к голосу нашей страны и выбрали ее для себя в качестве гаранта выполнения тех обязательств, которые они возложили друг на друга в рамках данного перемирия, — сказал парламентарий. — Это во многом обусловлено абсолютно нейтральной позицией России в этом споре двух государств. Именно поэтому никакая другая мировая держава не смогла бы повторить успех РФ на миротворческом поприще. Все они так или иначе вставали на сторону либо Армении, либо Азербайджана».

Собеседник ФАН еще раз подчеркнул, что Россия оказалась единственной страной, поддержавшей не Баку или Ереван, а мирное население региона, которое уже начало испытывать на себе гнет военного времени. Определенную роль, по его словам, сыграло и то, что раньше РФ, Армения и Азербайджан существовали в рамках единого государства — Советского Союза.