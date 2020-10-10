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Галкин в образе строгой учительницы восхитил фанатов

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Галкин в образе строгой учительницы восхитил фанатов

Москва, 10 октября. 44-летний пародист и телеведущий Максим Галкин продемонстрировал поклонникам мастерство перевоплощения. Новым забавным роликом он поделился на своей странице в Instagram

Муж Аллы Пугачевой снял короткое видео в популярном в Сети формате мгновенного перевоплощения. Сначала Галкин предстал в кадре в своем естественном образе, а через долю секунды пользователи увидели на экране эффектную брюнетку в очках. 

Максим «превратился» в даму средних лет с короткой стрижкой, ярким макияжем и броскими украшениями. Пародист был одет в алую блузу и светлую юбку, облегающую «женственные формы». 

Многие подписчики артиста отметили, что в этом образе он похож на строгую учительницу.

«Марь Иванна, не ставьте два!», «Мою школьную биологичку напоминает», «С такой дамой шутки плохи», — прокомментировали новый пост Галкина поклонники. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Снимали сегодня ???? #опятьсетиперепутал #тиктокаювинсте

A post shared by Максим Галкин (@maxgalkinru) on

Недавно дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой повеселились на дне рождения дочери Игоря Николаева. Видео с празднества опубликовал Максим Галкин у себя в Instagram stories. Ранее фотограф показал, как Галкин «внедрился» в семью Пугачевой и Киркорова.

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