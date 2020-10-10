Фернандес и Джикия не смогут сыграть за сборную России в Лиге наций

Москва, 10 октября. Игроки сборной России по футболу Георгий Джикия и Марио Фернандес не смогут принять участие в ближайших матчах Лиги наций против Турции и Венгрии из-за коронавируса. Об этом сообщает «Чемпионат.сom».

По имеющейся информации, Джикия сдал тест на коронавирус, однако его результаты оказались сомнительными, поэтому защитник не смог сыграть в товарищеском матче против Швеции. Вскоре футболист прошел повторное обследование, которое не выявило признаков инфекции. Однако все равно было принято решение перевести игрока на домашнюю самоизоляцию.

Что касается Фернандеса, то результаты его теста также показались медикам сомнительными. Игрок чувствует себя хорошо, болезнь протекает бессимптомно, но его решено также изолировать от команды. Результаты же всех остальных футболистов сборной России оказались отрицательными.