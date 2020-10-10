Умер бывший футболист «Спартака» Василий Кульков

Москва, 10 октября. Скончался бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Василий Кульков. Об этом «Чемпионату» сообщила супруга экс-футболиста Елена Махарадзе.

Ранее Кульков переболел коронавирусом. Сегодня он должен был перенести плановую операцию из-за онкологии, но скончался в реанимации. Кулькову было 54 года.

Василий Кульков выступал за московский «Спартак» с 1989 по 1991 год, а также с 1995 по 1997 год. В составе красно-белых стал чемпионом СССР и России, серебряным и бронзовым призером чемпионата. Помимо «Спартака», играл в португальских клубах «Бенфика» и «Порту», петербургском «Зените» и самарских «Крыльях Советов». Выступал за сборную СССР и России, где забил пять мячей в 21 матче.

Ранее в Москве умер адвокат Александр Каплан. Он скончался от последствий, вызванных коронавирусом. Супруга адвоката также проходит лечение от коронавируса. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.