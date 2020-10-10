Глава МИД Армении отметил особую роль России в перемирии в районе Карабаха

Ереван, 10 октября. Россия сыграла ключевую роль в установлении перемирия между Баку и Ереваном в районе Нагорного Карабаха. Вклад Москвы отметил руководитель армянского МИД Зограб Мнацаканян, сообщает Общественное телевидение республики.

Накануне представители внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана приехали на переговоры в Москву по личному приглашению российского лидера Владимира Путина. Спустя десять часов с начала диалога стороны договорились о прекращении огня с 12.00 10 октября.

Зограб Мнацаканян обратил внимание на вклад, который внес президент РФ.

«Хочу особо подчеркнуть роль России и президента РФ. Он приложил личные усилия», — сказал министр.

Дипломат также напомнил, что именно Путин активно взаимодействовал с властями Баку и Еревана, что и привело потом к переговорам в Москве и началу стабилизации ситуации.

По итогам встречи было принято совместное заявление: главы МИД Армении и Азербайджана подтвердили установление режима прекращения огня.

Напомним, что с 27 сентября между двумя государствами обострился территориальный конфликт вокруг Нагорного Карабаха. Для решения проблемы, которая тянется с конца 80-х, были задействованы танки и авиация. Жертвами стали сотни человек.