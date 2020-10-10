Экс-солистка Serebro Серябкина высказалась о музыкальном таланте Моргенштерна

Москва, 10 октября. Российская исполнительница, экс-участница женской поп-группы Serebro Ольга Серябкина высказалась о музыкальном таланте рэпера Алишера Моргенштерна. Об этом она рассказала на канале «Детали» на YouTube.

35-летняя певица отметила, что ей не близко то, что Моргенштерн делает с точки зрения «музыкального формата».

«Но мне нравится то, как он об этом говорит. Посмотрим, что будет дальше, но, по-моему, он прикольный человек. Не музыкант», — добавила она.

По словам Серябкиной, многие современные исполнители сейчас работают ради рейтингов и заработка. А сама артистка, в свою очередь, пишет песни от души, не делая ставку на то, будет ли композиция хитом. Серябкина рассказала, что музыкальный процесс для нее — это нечто интересное, эмоционально и важное. После расставания с лейблом Фадеева, певица начала сольную карьеру под псевдонимом Molly, но затем передумала и стала выступать под собственным именем.

Также знаменитость поделилась своими тревогами относительно пандемии коронавируса.

«Я хочу свободно летать, передвигаться, а не думать о том, надела я маску, или нет», — поделилась артистка.

Напомним, что первый концерт Серябкиной после пандемии состоялся 1 августа в Калуге. Певица выступала на базе «Лаврово-Песочня».

Ранее новый образ Ольги Серябкиной вызвал негативный отклик ее фанатов. Так, в своем Instagram-аккаунте знаменитость опубликовала фото в классическом костюме, надетом на голое тело.