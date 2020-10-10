Эндокринолог рассказала, кому нельзя есть кашу

Москва, 10 октября. Людям, которые следят за фигурой, не стоит есть кашу с высоким гликемическим индексом. Об этом сообщила врач-эндокринолог высшей категории Елена Губкина, пишет издание «Аргументы и факты».

Губкина рассказала, кому нельзя есть кашу. По ее словам, также стоит ограничить ее употребление тем, кто страдает от диабета или ожирения. Крупы являются важной составляющей рациона и содержат в своем составе большое количество полезных компонентов, напомнила специалист. Однако, как добавила Губкина, большинство из них имеют высокий гликемический индекс.

Перловую кашу можно назвать наиболее безопасной крупой с низким гликемическим индексом, заметила врач-эндокринолог. Она добавила, что у гречки и риса средний показатель, а высокий — у пшенной, кукурузной и манной круп.

«Таким образом, для людей, стремящихся правильно питаться, быть стройными и здоровыми, а также для людей с сахарным диабетом, с ожирением наряду с калорийностью и объемом потребления каш необходимо учитывать и их гликемический индекс. И если он слишком высокий, то следует отказаться от такого варианта», — рассказала Елена Губкина.

Она пояснила, что если уровень глюкозы в организме выше, чем необходимо, то избыток перерабатывается в жир и «откладывается» в запасы. Как добавила Елена Губкина, «резкие скачки уровня глюкозы в крови вредны, поступление ее нужно регулировать». Об этом пишет «ФедералПресс».

Ранее сообщалось, что российские ученые придумали диету, которая повышает в организме уровень сиртуина-1 (SIRT1), который именуется «белком долголетия». Она основана на гречневой крупе.