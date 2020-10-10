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​​​​​​​Северная Корея показала новую баллистическую ракету

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​​​​​​​Северная Корея показала новую баллистическую ракету

Сеул, 10 октября. Корейская Народно-Демократическая Республика показала новую баллистическую ракету «Пуккыксон 4-А» на параде в честь 75-летия Трудовой партии. Трансляцию вел государственный канал КНДР — Корейское центральное телевидение. Об этом сообщает РИА Новости. 

По заявлению южнокорейских военных, им стало известно о проведении парада утром в субботу. На кадрах прямой трансляции запечатлена большая ракета, на которой написано «Пуккыксон 4-А». 

В марте этого года сообщалось, что Северная Корея осуществила запуск неопознанного объекта в направлении Японского моря. 

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