​​​​​​​Северная Корея показала новую баллистическую ракету

Сеул, 10 октября. Корейская Народно-Демократическая Республика показала новую баллистическую ракету «Пуккыксон 4-А» на параде в честь 75-летия Трудовой партии. Трансляцию вел государственный канал КНДР — Корейское центральное телевидение. Об этом сообщает РИА Новости.

По заявлению южнокорейских военных, им стало известно о проведении парада утром в субботу. На кадрах прямой трансляции запечатлена большая ракета, на которой написано «Пуккыксон 4-А».

В марте этого года сообщалось, что Северная Корея осуществила запуск неопознанного объекта в направлении Японского моря.