Звезда «Интернов» Шаракоис попал в больницу

Лондон, 10 октября. Звезда сериала «Интерны» Дмитрий Шаракоис оказался в больнице. Об этом он рассказал у себя в Instagram.

Российский актер сообщил, что у него очень сильно болела голова, и он заподозрил у себя инфаркт или инсульт. Шаракоис недомогал в течение месяца, но игнорировал боль.

«Сегодня был пик на протяжении четырех часов. Сильная пульсация в голове и сердце», — рассказал актер.

Артист вызвал британскую скорую помощь. После обследования медики исключили инфаркт или инсульт. Сейчас Шаракоис проходит дополнительные тесты и анализы.

Как рассказал мужчина, ему долго пришлось ждать врачей, так как в Лондоне нужен веский повод, чтобы лечь в стационар. Однако актер захотел остаться под присмотром медиков.

«Давно не чувствовал себя так рядом со смертью», — отметил Шаракоис.

Дмитрий Шаракоис переехал в Великобританию в 2018 году и уже получил статус переселенца, который может претендовать на гражданство.

Ранее Шаракоис признался, что вынужден питаться продуктами с истекающим сроком годности и пить воду из-под крана. В последнее время бывший «интерн» всерьез подумывает возобновить актерскую карьеру. Он уже успел зарегистрироваться в местных базах по соответствующему профилю, а также намерен приступить к поиску персонального агента.