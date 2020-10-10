Ученые назвали три новых симптома коронавируса

Лондон, 10 октября. Ученые продолжают открывать новые свойства и симптомы коронавируса. Британские специалисты недавно заявили, что волдыри на ногах, высокая утомляемость и боли в мышцах могут быть признаками заражения, пишет Daily Mail.

Исследователи обратили внимание, что указанные симптомы фиксируются не у каждого больного коронавирусом. Кроме того, они могут проявляться по-разному — тут зависит все от физиологических особенностей и возраста пациента.

Пока британский Минздрав не стал вносить данные симптомы в перечень характерных для коронавируса. Власти таким способом хотят избежать повышенной нагрузки на центры тестирования. В Британии сейчас официальными признаками инфекции являются потеря обоняния, длительный кашель и высокая температура.

Отметим, что пока в Британии «изучают», в России успешно протестировали и запустили в производство вакцину от коронавируса. Данный факт не остался без внимание украинских политиков.

Представитель украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Артем Марчевский настоятельно порекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому обратиться к России касательно закупки препарата. Он подчеркнул, что властям сначала надо думать о благополучии граждан.