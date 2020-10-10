Шоумен Исаев снял на видео ритуал «Уральских пельменей» перед выступлением

Москва, 10 октября. Команда юмористического шоу «Уральские пельмени» возобновила концертную деятельность после паузы, затянувшейся почти на полгода из-за пандемии коронавируса. Один из актеров группы Сергей Исаев в Instagram поделился видеозаписью, на которой коллектив готовится к выступлению. Оказалось, что у комиков есть обязательный ритуал, который они проводят перед концертом.

«Вот он — таинственный момент. Ну, поехали. Пойдемте хлопаться. Ну, что погнали — Екатеринбург. Программа «Мех продлевает жизнь», — говорится в подписи к ролику шоумена.

Возвращение «пельменей» на сцену было радостно воспринято поклонниками. Фанаты отмечали, что соскучились по веселым номерам и шуткам от юмористического коллектива.

«И я с вами хлопаюсь. Пусть вам всегда везет», — написал один из поклонников. «Давайте, ребята, с Богом. Пускай все пройдет великолепно», — напутствовал актеров другой. «Удачи и смеха вам. Мы вас сильно любим», — призналась одна из подписчиц.

Стоит отметить, что из-за коронавируса труппа на протяжении полугода не давала концертов. Некоторые участники шоу признавались, если гастроли не возобновятся до конца года, то им придется менять профессию и идти работать на завод.

Ранее постаревший юморист Мясников из «Уральских пельменей» удивил фанатов своим внешним видом. На фото мужчина предстал в пожилом образе: с седой бородой и волосами, а также морщинами по всему лицу.