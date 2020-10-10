Ереван, 10 октября. Азербайджанские ВС нанесли ракетный удар по армянскому городу Капан Сюникской области. Об этом заявил представитель Минобороны республики Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook.

«Есть погибшие и раненые», — написал Ованнисян.

Ранее режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вступил в силу в 12.00 по местному времени согласно достигнутым в Москве договоренностям.

Напомним, эскалация конфликта в Нагорном Карабахе произошла 27 сентября, Ереван и Баку обвиняли друг друга в провокациях.