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Азербайджанские ВС нанесли ракетный удар по армянскому городу Капан

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Азербайджанские ВС нанесли ракетный удар по армянскому городу Капан

Ереван, 10 октября. Азербайджанские ВС нанесли ракетный удар по армянскому городу Капан Сюникской области. Об этом заявил представитель Минобороны республики Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook

«Есть погибшие и раненые», — написал Ованнисян.

Ранее режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вступил в силу в 12.00 по местному времени согласно достигнутым в Москве договоренностям.

Напомним, эскалация конфликта в Нагорном Карабахе произошла 27 сентября, Ереван и Баку обвиняли друг друга в провокациях.

Азербайджанские ВС нанесли ракетный удар по армянскому городу Капан

Источник: Facebook
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