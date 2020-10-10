Пенсионеры Севера смогут получить компенсацию за проезд в 2021 году

Москва, 10 октября. Пенсионеры Крайнего Севера смогут получить компенсацию за неиспользованный проезд в 2021 году. Текст постановления был опубликован на сайте кабмина.

«Пенсионеры, проживающие на Крайнем Севере и в приравненных к нему местностях, смогут получить компенсацию за оплату стоимости проезда, не использованную в этом году», — говорится в документе.

Речь идет о неработающих россиянах, получающих пенсию по старости или инвалидности. Раз в два года им возмещают стоимость проезда до мест отдыха и обратно. Выплата производится только в случае обращения гражданина.

Такое решение было принято из-за пандемии коронавируса, когда пенсионерам пришлось отложить большую часть поездок.

Сейчас в Минтруде РФ рассматривают варианты увеличения пенсионного обеспечения пожилых граждан, продолжающих работать. В Министерстве труда и социального развития пояснили, что решением данного вопроса занимаются «все заинтересованные стороны». Таким образом, работающим пенсионерам в России могут повысить выплаты.