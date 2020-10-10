Режим прекращения огня вступил в силу в Нагорном Карабахе

Степанакерт, 10 октября. Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вступил в силу в 12.00 по местному времени согласно достигнутым ранее в Москве договоренностям.

Встреча министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении, прошедшая накануне в Москве, продолжалась более 10 часов. По ее итогам 10 октября с 12.00 (11.00 по московскому времени) в Нагорном Карабахе объявлено перемирие. Напомним, в НКР с 27 сентября продолжались военные действия, стороны конфликта обвиняли друг друга в провокациях.

Глава международного комитета Совфеда РФ Константин Косачев прокомментировал договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе. По его словам, соглашение можно назвать шансом на перемирие. Генеральный директор института региональных проблем Дмитрий Журавлев в разговоре с телеканалом «360» заявил, что трехсторонние переговоры по Карабаху в Москве сами по себя являются прорывом.