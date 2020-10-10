Баллон с газом взорвался в кафе в Бейруте

Бейрут, 10 октября. Баллон с газом взорвался в одном из кафе в христианском квартале Ашрафия в Бейруте 10 октября. Такую версию озвучил руководитель Ливанского общества Красного Креста Джордж Кеттане, сообщает Lebanon 24.

По его словам, жертвой трагедии стал один человек, двое были госпитализированы.

Стоит напомнить, что за последние два месяца в ближневосточном государстве произошло несколько инцидентов, жертвами которых стали сотни человек.

В столичном порту 4 августа прогремели взрывы, один из них был настолько мощным, что уничтожил целые кварталы. Тысячи людей остались без жилья.

В сентябре в Бейруте полыхали три крупных пожара, два из которых произошли на территории порта.

Мощный взрыв прогремел поздно вечером 9 октября. Сдетонировал резервуар с мазутом. Погибли четверо, почти 60 человек получили ранения.